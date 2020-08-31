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12:47   31 Августа 2020
Общество

Судебные приставы заморозили счета Соболь из-за долгов перед Пригожиным

Судебные приставы заморозили счета Соболь из-за долгов перед Пригожиным

Счета юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь арестованы в связи с долгом петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

По словам Соболь, судебные приставы взыскали с ее счетов "принудительный подарок" суммой 34 млн рублей.

"А как у вас проходит утро понедельника?", — спросила она в Twitter.

Ранее Тверской суд Москвы провел предварительное судебное заседание по иску Пригожина к юристу ФБК. Женщина не явилась в суд и не предоставила ходатайства в свою защиту, сообщал ФАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#пригожин #фбк #соболь

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