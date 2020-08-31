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12:46   31 Августа 2020
Политика

Москва высылает трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Москва высылает трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Российская Федерация высылает трех дипломатов Словакии в качестве ответной меры, сообщили в МИД РФ.

Словацкий посол в России Петр Припутин сегодня был вызван на Смоленскую площадь. Ему был объявлен протест в связи с высылкой трех сотрудников российского посольства из Словакии.

"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", — сообщили в МИД РФ.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что послу объявлено, что Москва приняла такое решение, руководствуясь, принципом взаимности.

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Автор: Ирина Большунова
#посольство #мид рф #словакия

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