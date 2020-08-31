Москва высылает трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Российская Федерация высылает трех дипломатов Словакии в качестве ответной меры, сообщили в МИД РФ.

Словацкий посол в России Петр Припутин сегодня был вызван на Смоленскую площадь. Ему был объявлен протест в связи с высылкой трех сотрудников российского посольства из Словакии.

"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", — сообщили в МИД РФ.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что послу объявлено, что Москва приняла такое решение, руководствуясь, принципом взаимности.