Треть россиян считает, что школьники должны подрабатывать во время учебы

Подростки должны начинать подработку еще в школе, считают треть россиян, поучаствовавших в опросе сервиса по поиску работы «Работа.ру». При этом каждый пятый (21%) уверен, что работать школьникам нужно начинать в старших классах. Еще 12% считают, что в уже средних. Результаты опроса есть в распоряжении «Политики Сегодня».

При этом 23% опрошенных уверены, что искать работу нужно на первых курсах обучения в вузах. Столько же россиян считают, что на последних. Каждый пятый (21%) убежден, что впервые приступить к трудовой деятельности можно уже по завершении обучения.

Большинство жителей России (92%) уверены, что финансово работающим подросткам нужно помогать. При этом 30% участников опроса отметили, что это нужно делать до тех пор, пока подростки не найдут хорошую работу с достойной зарплатой.

Почти треть россиян (30%) считают, что помогать надо только в случае крупных трат. Речь идет о покупке машины или жилья. Еще 32% участников опроса считают, что финансово помогать взрослым детям нужно всегда. И только 8% опрошенных ответили, что взрослым детям можно не помогать деньгами.

Исследование проводилось в августе 2020 года среди 4 300 россиян старше 18 лет во всех регионах России.

Ранее стало известно, что большинство россиян (80%) считают, что школьные оценки никак не влияют на успехи в дальнейшей жизни. Однако 20% респондентов отметили, что отличники добиваются большего успеха. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».