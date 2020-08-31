Песков заявил о готовящемся визите Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал сложившуюся ситуацию в Белоруссии. По его словам, в ближайшие несколько недель состоится визит президента республики Александра Лукашенко в Россию.

Песков отметил, что власти Белоруссии контролируют положение дел в республике и не допускают провокаций. Поэтому необходимости использовать сформированный Россией резерв правоохранителей нет.

Пресс-секретарь отмечает также, что РФ готова делиться опытом по внесению поправок в конституцию, о возможности которых не так давно говорил Лукашенко. Однако саму суть изменений могут определять только сами белорусы. Визит президента республики состоится в ближайшие несколько недель.