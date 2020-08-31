В США задумались о выплатах «потомкам рабов»

С 2023 года власти США могут начать выплачивать репарации людям, которые являются потомками рабов. Такое предложение выдвинула Холли Митчелл – темнокожая представительница демократическая партии, член Законодательного собрания штата Калифорния. Агентство Associated Press сообщает, что резолюцию уже поддержали в верхней палате Заксобрания.

«Давайте внесем ясность: рабство движимого имущества, как в Калифорнии, так и по всей нашей стране, породило наследие расового вреда и неравенства, которое продолжает влиять на условия жизни чернокожих в Калифорнии», — заявила Митчелл.

По ее словам, афроамериканцы до сих пор сталкиваются с последствиями рабства. Митчелл видит отголоски насильственного угнетения в непропорциональной бездомности и безработице среди темнокожих, а также в низкой успеваемости и «более высоком риске для здоровья во время пандемии коронавируса».

С технической точки зрения создать инициативную группу, которая займется репарациями потомкам рабов, в США возможно, заверил научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Однако большое значение здесь будут иметь результаты президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2020 года.

«Многое здесь будет зависеть от результатов выборов. Если демократы придут к власти, то такая инициатива осуществится очень быстро, потому что эта партия более настроена на подобную политику в отношении темнокожих. Если же останется у власти Дональд Трамп (представитель Республиканской партии США - прим.ред), то процесс может застопориться. В целом, это возможно, американская демократия работает в таких вопросах довольно эффективно», — сказал эксперт.

Даже если республиканцы будут согласны с инициативой Митчелл, противоборствующая позиция партии вынудит их проголосовать против только лишь потому, что предложение поступило от демократов, считает Кошкин. С другой стороны, поддержка репараций потомкам рабов может помочь Трампу заработать политические очки перед выборами, поэтому Республиканской партии стоит задуматься о дальнейшей тактике.

Собеседник «Политики Сегодня» объяснил, что такую инициативу можно трактовать, как попытку «успокоить» активистов Black Lives Matter, которые с новой силой начали протестовать на улицах после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка в Кеноше (штат Висконсин).

«Протесты в США после убийства Джорджа Флойда (в мае 2020 - прим.ред.) и без того уже накалились, перешли все возможные границы и стали насильственными. А потом произошла стрельба в Кеноше. Думаю, демократы не одобряют такие насильственные акции, которые сейчас проходят по всей стране. Поэтому в Калифорнии выдвинули вот такое предложение, чтобы хоть как-то снизить градус протестов», — добавил американист.

Если резолюцию поддержит нижняя палата, то целевая группа начнет работу в июне 2021 года. В 2023 году специалисты должны будут представить Сенату рекомендации по объему и виду компенсаций потомкам рабов. Павел Кошкин обратил внимание, что при выплатах не исключены случаи мошенничества: многие афроамериканцы, предки которых не имели отношения к рабству, захотят нажиться на стереотипах темнокожего народа.

«Безусловно, появится целая волна "фальшивых потомков рабов", но тут уже вопрос проработки этой инициативы. Сейчас подготовиться к этому сложно, потому что нет примеров и прецедентов. А если есть мотив, то потом будет и прецедент. Я думаю, что доказать свою причастность к рабовладельческому прошлому США некоторым афроамериканцам будет сложно. Будут иметь место случаи "злоупотребления системой". Но это не значит, что инициатива будет свернута», – добавил научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Предложение Холли Митчелл будет иметь большой вес для демократов, заключил Кошкин. Партия будет развивать идею репараций для прекращения протестов и популярности в свете грядущих выборов.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Кандидат от Республиканской партии — 74-летний Дональд Трамп. От Демократической — 77-летний Джозеф Байден.

23 августа 2020 года в городе Кеноша полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах троих сыновей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.

После этого в штате Висконсин вспыхнули беспорядки. Губернатор штата Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии. В результате действий протестующих погиб один человек.

Ранее массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда надевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание, а позже скончался в реанимации.