"Эта история не закончилась": Водонаева высказалась о воссоединении Крыма с РФ

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева рассказала о своем отношении к присоединению Крыма. Она считает, что эта история будет иметь продолжение.

Водонаева сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что считает воссоединение Крыма с Россией "варварской и агрессивной аннексией". Телеведущая уверена, что эта история не закончилась и РФ придется "рассчитаться за Крым", передает РИА Новости Крым.

Блогер поддерживает решение Украины не впускать на территорию страны артистов, которые выступали в Крыму после 2014 года. Водонаева считает, что они обозначили свою позицию, дав концерт на полуострове. По словам телеведущей, ей предлагали выступать в Крыму, но она отказалась "по своим убеждениям".