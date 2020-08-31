Медиагруппа "Патриот" подведет итоги туристического сезона в онлайн-эфире

Онлайн-эфир, в котором обсудят итоги туристического сезона в России, состоится 31 августа в 14.00. Его проведет Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей.

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса побудило россиян на осваивание отечественных курортов. Среди них оказались не только очевидные Крым и Краснодарский край, но и Карелия, Мурманск, Алтай, Владивосток и многие другие регионы страны.

В эфире Медиагруппы "Патриот" вместе с ФАН специалисты разберутся в темах, которые актуальны для многих российских туристов. Обсудят успешность организованной Ростуризмом акции по начислению кешбэка за поездки внутри страны. В общей сложности было начислено около 100 млн рублей за туры по стране.

Стоит ли покупать путевки на юг России этой осенью, с какими проблемами отечественных курортов можно столкнуться — на эти и многие другие вопросы ответят представители турфирм, экономисты, политики, журналисты, а также сами отдыхающие.

Эфир "Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето?" начнется сегодня, 31 августа, в 14.00. Все желающие могут высказать свое мнение или задать вопрос по теме на сайте ФАН.