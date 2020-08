Трагедия на мосту Альма: смерть принцессы Дианы 23 года спустя

Первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, леди Диана погибла ровно 23 года назад в Париже: 31 августа 1997 года в туннеле автомобиль, в котором находились Диана, ее друг Доди Аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель, влетел в столб на скорости 105 км/ч.

Смерть принцессы Дианы стала одной из самых громких трагедий 90-х годов и породила немало версий, среди которых — преднамеренное убийство.

23 years today we lost princess diana "I don't go by the rule book... I lead from the heart, not the head." –Princess Diana, who passed away on this day in 1997 Love you Lady DI ???? #PrincessDiana pic.twitter.com/EDMdlX3weT