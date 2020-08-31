Трагедия на мосту Альма: смерть принцессы Дианы 23 года спустя

Первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, леди Диана погибла ровно 23 года назад в Париже: 31 августа 1997 года в туннеле автомобиль, в котором находились Диана, ее друг Доди Аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель, влетел в столб на скорости 105 км/ч.

Смерть принцессы Дианы стала одной из самых громких трагедий 90-х годов и породила немало версий, среди которых — преднамеренное убийство.

23 years today we lost princess diana "I don't go by the rule book... I lead from the heart, not the head." –Princess Diana, who passed away on this day in 1997 Love you Lady DI ???? #PrincessDiana pic.twitter.com/EDMdlX3weT — Inked_Irish_Aspie ???????????? ???? (@KerriOlorcain) August 31, 2020

Официальная причина смерти

Диана Спенсер скончалась в больнице через четыре часа после аварии. Британский судмедэксперт Ричард Шеперд, который проводил вскрытие, позднее сообщал официальную версию смерти — скрытая микротравма. По его словам, когда французские медики приехали к месту ДТП, леди Ди была в сознании и даже могла разговаривать.

«Работники "скорой" сочли ее состояние стабильным. Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Уже в больнице обнаружили разорванную вену и попытались ее зашить. К сожалению, было уже слишком поздно. Она умерла из-за микротравмы, скрытой, незаметной микротравмы», — рассказал судмедэксперт.

TODAY IN HISTORY 8-30-20 Former Princess Diana (as a passenger) was involved in a major car crash in a Paris tunnel & rushed to the hospital. 1997 pic.twitter.com/Hs4gjrDj81 — Ronald Opatich (@ROpatich) August 30, 2020

Подстроенная авария

О том, что автокатастрофа — замаскированное убийство с самого начала заявлял отец Доди Аль-Файеда, египетский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба "Фулхэм" и парижского отеля Ritz Мохаммед Аль-Файед.

«Это не несчастный случай. Все было подстроено. И это было убийство», — утверждал Аль-Файед-старший сразу после случившегося.

В частности, предприниматель обвинял британские спецслужбы в том, что они подстроили аварию по заказу Букингемского дворца. Мол, Диана после развода с принцем Чарльзом оставалась влиятельной фигурой и слишком многое знала.

В пользу версии о подстроенной аварии говорит и тот факт, что весь день 31 августа Диана и Доди ездили на другой машине. Однако вечером техслужащие внезапно нашли в автомобиле поломку и забрали в ремонт. Им предоставили другой Mercedes, но с неисправностями — не работали ремни безопасности, и как раз на тех сидениях, где располагались Диана с Доди.

Единственный выживший в аварии — телохранитель Тревор Риз после ДТП внезапно потерял память.

Виновны папарацци

В смерти принцессы Дианы обвиняли папарацци: водитель Анри Поль превысил скорость и не справился с управлением, пытаясь уйти от назойливого преследования фотографов.

В частности, была версия, что Mercedes в туннеле подрезал белый автомобиль Fiat Uno. Его следы обнаружили криминалисты на месте происшествия. Некоторые очевидцы утверждали, что видели белую машину, на большой скорости выезжающей из туннеля. Подозрение пало на французского фотографа Джеймса Андансона. Он владел белым Fiat Uno, к тому же ранее следил с фотокамерой за Дианой и Доди Аль-Файедом на вилле в Сен-Тропе.

Андансон причастность к трагедии отрицал. По его словам, машиной он давно не пользовался, да и Fiat Uno не догнал бы и не «подрезал» Mercedes мчавшийся на большой скорости. Следов столкновения на автомобиле фотографа не нашли. Вскоре он продал свой Fiat, а через год Андансона нашли мертвым. По официальной версии он покончил с собой.

В непредумышленном убийстве обвинили также девятерых фотографов, которые следили за Дианой и ее возлюбленным в 1997 году. Только в 2002 году Высший суд Франции снял обвинения.

Инсценировка смерти

Многие поклонники принцессы считают, что Диана действительно попала в аварию в ту роковую ночь, но ее спасли. А так как леди Ди всегда тяготилась повышенным вниманием общественности и СМИ, то предпочла, чтобы ее считали погибшей. Вместо Дианы похоронили другую женщину, верят поклонники. А настоящая Диана Спенсер живет в США жизнью обычной женщины.

Приверженцы этой версии приводят в свою пользу тот факт, что Диану хоронили в закрытом гробу. Кроме фотографий белокурой женщины в разрушенной после аварии машине, нет никаких посмертных снимков принцессы.

it’s been 23 years since the world lost this beautiful soul ????#PrincessDiana pic.twitter.com/Y5NLjsWel2 — lou♡ (@purewhores) August 31, 2020

Что показало официальное расследование

В апреле 2008 году присяжные Королевского суда Лондона поставили точку в долгом расследовании: виновником в гибели леди Ди и Доди аль-Файеда признан водитель Анри Поль, который в состоянии алкогольного опьянения пытался уйти от преследования папарацци. Еще одним обстоятельством, которое привело к гибели принцессы Уэльской и ее друга, стало то, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

С вердиктом присяжных согласились сыновья Дианы Спенсер - принцы Уильям и Гарри. А также отец Доди Аль-Файеда, до этого десять лет утверждавший, что его сына и Диану убили по заказу британского королевского двора.