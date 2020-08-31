Несколько человек госпитализировали после взрыва в Абу-Даби

Мощный взрыв прогремел в столице ОАЭ Абу-Даби. Несколько человек получили травмы.

Взрыв произошел в одном из ресторанов города, передает эмиратское агентство ВАМ со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, причиной произошедшего стал взрыв баллона с газом.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте работают сотрудники экстренных служб. Улица, на которой произошел взрыв, перекрыта. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.