Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:12   31 Августа 2020
Происшествия

Несколько человек госпитализировали после взрыва в Абу-Даби

Несколько человек госпитализировали после взрыва в Абу-Даби

Мощный взрыв прогремел в столице ОАЭ Абу-Даби. Несколько человек получили травмы.

Взрыв произошел в одном из ресторанов города, передает эмиратское агентство ВАМ со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, причиной произошедшего стал взрыв баллона с газом.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте работают сотрудники экстренных служб. Улица, на которой произошел взрыв, перекрыта. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#взрыв #оаэ #абу-даби

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...