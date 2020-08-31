«Уралвагонзавод» раскрыл название новой боевой машины от «Арматы»

Новая боевая машина на базе «Арматы» может получить название «Илья Муромец». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в интервью ТАСС.

Сейчас корпорация по производству военной техники «УВЗ» разрабатывает новую версию боевой машины поддержки танков (БМПТ) на основе тяжелой гусеничной платформы «Армата». Если предыдущему варианту БМПТ на базе танка Т-72 было присвоено имя «Терминатор», то теперь Потапов предлагает название русифицировать.

«Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», — заявил гендиректор УВЗ.

Руководство «Уралвагонзавода» нашло способ решить проблемы техники на платформе «Армата»: переименовать ееhttps://t.co/nIcjmCaxrE — Znak.com (@znak_com) August 31, 2020

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что смена названия БМПТ не повлияет на ее боевые задачи. Дальнейшая судьба нового танка будет определяться необходимостью Министерства обороны РФ массово его закупать и использовать в военных действиях.

«Можно обозвать хоть как угодно, главное, чтобы боевые функции и задачи решались в полном объеме. Поэтому от названия абсолютно ничего не меняется. Важен государственный оборонный заказ, то есть интерес Минобороны к массовым поставкам боевой машины данного типа в Военно-строительный комплекс. Вот и все», — полагает собеседник ПС.

Кроме того, гендиректор «УВЗ» Потапов рассказал, что новую БМПТ на базе «Арматы» вооружат боевым модулем с 57-миллиметровыми автоматическими пушками.

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», — рассказал он.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с военным экспертом Игорем Коротченко возможный отказ Минобороны Великобритании от танков. По словам собеседника агентства, государство, потерявшее статус великой державы, разучилась делать хорошую бронетехнику.

Справка ПС

«Армата» — универсальная боевая платформа, разработанная концерном «Уралвагонзавод». Боевые машины семейства «Армата» обладают не только тяжелой гусеничной платформой, но и общей системой управления боем, средствами обнаружения и уничтожения мин. Сейчас на базе «Арматы» созданы танк Т-14, тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

24 августа единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.

На преимущества будущего беспилотного танка обратили внимание американские военные эксперты. По мнению журнала The National Interest, новаторскими характеристиками боевой машины стали автономная башня с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и автоматизированным обслуживанием, а также ее высокая мобильность.