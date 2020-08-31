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12:41   31 Августа 2020
Россия

«Уралвагонзавод» раскрыл название новой боевой машины от «Арматы»

«Уралвагонзавод» раскрыл название новой боевой машины от «Арматы»

Новая боевая машина на базе «Арматы» может получить название «Илья Муромец». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в интервью ТАСС.

Сейчас корпорация по производству военной техники «УВЗ» разрабатывает новую версию боевой машины поддержки танков (БМПТ) на основе тяжелой гусеничной платформы «Армата». Если предыдущему варианту БМПТ на базе танка Т-72 было присвоено имя «Терминатор», то теперь Потапов предлагает название русифицировать.

«Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», — заявил гендиректор УВЗ.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что смена названия БМПТ не повлияет на ее боевые задачи. Дальнейшая судьба нового танка будет определяться необходимостью Министерства обороны РФ массово его закупать и использовать в военных действиях.

Коротченко уверен, что Илья Муромец не повлияет на функции нового танка

«Можно обозвать хоть как угодно, главное, чтобы боевые функции и задачи решались в полном объеме. Поэтому от названия абсолютно ничего не меняется. Важен государственный оборонный заказ, то есть интерес Минобороны к массовым поставкам боевой машины данного типа в Военно-строительный комплекс. Вот и все», — полагает собеседник ПС.

Кроме того, гендиректор «УВЗ» Потапов рассказал, что новую БМПТ на базе «Арматы» вооружат боевым модулем с 57-миллиметровыми автоматическими пушками.

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», — рассказал он.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с военным экспертом Игорем Коротченко возможный отказ Минобороны Великобритании от танков. По словам собеседника агентства, государство, потерявшее статус великой державы, разучилась делать хорошую бронетехнику.

Справка ПС

«Армата» — универсальная боевая платформа, разработанная концерном «Уралвагонзавод». Боевые машины семейства «Армата» обладают не только тяжелой гусеничной платформой, но и общей системой управления боем, средствами обнаружения и уничтожения мин. Сейчас на базе «Арматы» созданы танк Т-14, тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

24 августа единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.

На преимущества будущего беспилотного танка обратили внимание американские военные эксперты. По мнению журнала The National Interest, новаторскими характеристиками боевой машины стали автономная башня с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и автоматизированным обслуживанием, а также ее высокая мобильность.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#уралвагонзавод #армата #танки

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