Ефремов попросил суд провести биологическую экспертизу пассажирского места

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил суд провести биологическую экспертизу пассажирского сиденья.

Ефремов произнес речь на заседании по делу о ДТП. Артист заявил, что у него есть последнее желание. Он попросил назначить экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, от которого у него на шее был след.

"Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности", — сообщил подсудимый.

Актер также заявил, что никогда не садился пьяным за руль и после ДТП был не в себе. Он попросил суд принять его ходатайство.

Сегодня проходит рассмотрение дела Ефремова. Это первое заседание суда после возвращения адвоката Эльмана Пашаева. Ранее артист отказался от его услуг, затем назначил обратно на место своего защитника.