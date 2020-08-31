Путин и Абэ подтвердили курс на подписание мирного договора РФ и Японии

Японский премьер Синдзо Абэ провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 31 августа сообщает агентство "Киодо".

Премьер-министр Японии в беседе с российским лидером подтвердил желание Токио и дальше вести диалог по Курильским островам.

Недавно стало известно о намерении Абэ уйти в отставку. Свой уход с должности главы японского правительства он объяснил наличием проблем со здоровьем.