11:46 31 Августа 2020Политика
Путин и Абэ подтвердили курс на подписание мирного договора РФ и Японии
Японский премьер Синдзо Абэ провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 31 августа сообщает агентство "Киодо".
Премьер-министр Японии в беседе с российским лидером подтвердил желание Токио и дальше вести диалог по Курильским островам.
Недавно стало известно о намерении Абэ уйти в отставку. Свой уход с должности главы японского правительства он объяснил наличием проблем со здоровьем.