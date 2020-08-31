Пресс-служба Тихановской анонсировала ее выступление в ПАСЕ и Совбезе ООН

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается выступить перед Советом Безопасности ООН и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), сообщают в пресс-службе ее штаба.

Сообщается, что выступление Тихановской в Совбезе ООН намечено на 4 сентября, а в ПАСЕ на 8 сентября. Формат заседаний неизвестен на текущий момент.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей. Светлана Тихановская смогла получить 10,12%, однако оппозиционные силы придерживаются мнения о ее победе и устраивают протестные акции. В ходе митингов активно используются женщины. Это является отработанной мировой практикой, уверен телеведущий Владимир Соловьев.