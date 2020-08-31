Мурашко: большие партии российской вакцины от COVID-19 поступят в сентябре

Поставки крупных партий вакцины от коронавируса в России стартуют в первый осенний месяц, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первые большие партии препарата от коронавирусной инфекции в РФ поступят в сентябре. Запуск вакцины в производство и начало третьего этапа испытаний одобрили в Минздрав РФ. Добровольцами выступили более 2,5 тыс. человек. Всего планируется сформировать группы из 40 тыс. жителей России, заявил Мурашко.

Вакцину с названием "Спутник V" разработали исследователи из Центра им. Н. Гамалеи. Российский препарат от COVID-19 был первым зарегистрированным в мире. Врачи и люди пожилого возраста стоят первыми в очереди на получение вакцины, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.