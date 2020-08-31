Кадры задержания сотрудниками ФСБ финансистов ИГ появились в Сети

ФСБ задержала шесть финансистов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Спецоперация прошла в пяти регионах страны: в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. По данным следствия, преступная ячейка занималась противоправной деятельностью в период с 2016 по 2017 год, за это время им удалось собрать около 500 тысяч рублей.

Во время обысков правоохранители обнаружили у задержанных различные средства связи и платежные инструменты. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".