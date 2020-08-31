Школы и детсады Петербурга подготовили к отопительному сезону

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" модернизировали теплосети на территории 16 школ и детских садов в пяти районах Петербурга к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ремонтные работы по обновлению теплосетей проведены по поручению губернатора города Александра Беглова. Все образовательные учреждения Петербурга должны быть готовы к отопительному сезону к 1 сентября.

Предприятие провело работы в пяти районах города. В Выборгском районе обновили сети на территории школы и Садово-архитектурного колледжа. Также реконструировали детский сад и центр детского и юношеского творчества "Охта" в Красногвардейском районе и детскую музыкальную школу имени В. В. Андреева в Московском. В Приморском районе работы провели в двух детских садах. Теплоснабжение еще девяти образовательных учреждений было модернизировано в Калининском районе

При монтаже новых труб были соблюдены все необходимые нормы и стандарты. Сейчас оборудование готово к работе, а участки, где велись работы, благоустроены, сообщают "Невские новости".