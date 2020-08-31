Nord Stream 2 AG оспорил решение суда ЕС по Газовой директиве

Оператор "Северного потока — 2" подал апелляцию в Высший земельный суд города Дюссельдорф на отказ Германии освободить газопровод от норм Газовой директивы. Об этом сообщается в отчете компании "Газпром" за первое полугодие.

Жалоба на решение Федерального сетевого агентства Германии была направлена оператором Nord Stream 2 AG 15 июня текущего года. Компания не разделяет аргументов суда, и считает поправки к Газовой директиве дискриминацией, отмечается в релизе.

Оператор "Северного потока — 2" в июле подал апелляцию на решение суда Евросоюза, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении газопровода.

Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Германии, Швеции и ряда стран.