Оппозиция Черногории забрала у президента Джукановича места в парламенте

В Черногории 30 августа 2020 года состоялись парламентские выборы. После обработки почти 99% голосов избирателей Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны сообщила следующие результаты: Демократическая партия социалистов Черногории действующего президента Мило Джукановича набрала 35,12%, оппозиционная партия «За будущее Черногории» — 32,54%, «Мир — наша нация» 12,55%, коалиция «Черное на белое» — 5,57% голосов.

Таким образом, правящая коалиция Джукановича получит 30 кресел в 81-местном парламенте Черногории, а три оппозиционные партии в сумме — 41 мандат. Оставшиеся — за представителями партий, набравших менее 4% на выборах.

Черногорский политолог Игор Дамьянович заявил, что «победа оппозиции состоялась», однако действующий президент страны не согласился с результатами ГИК.

«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов», — сказал Джуканович.

Президент попытается собрать вокруг себя оставшиеся партии Черногории, которые набрали минимальный процент голосов, уверена ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, иностранный член Сербской Академии наук и искусств Елена Гуськова. К примеру, партию cоциал-демократов Ивана Брайовича поддержало всего 4% жителей Черногории.

«Несмотря на явную победу оппозиции, Мило Джуканович не сдается. Сейчас он заявляет о том, что вместе с маленькими партиями ( там их осталось около шести) сможет создать коалицию, которая по количеству голосов будет больше оппозиционной. <…> В то, что у президента получится это сделать, мне верится с большим трудом. Там каждая из мелких партий набрала по два-три процента голосов. Не уверена, что Джуканович сможет ими компенсировать отставание по парламентским креслам», — рассказала эксперт.

Всего в политическом противостоянии участвовали 11 партий. Помимо вышеназванных, в бюллетенях фигурировали Боснийская партия Рафета Хусовича, Хорватская гражданская инициатива, социал-демократическая партия «Сильная Черногория», Хорватская партия реформ Черногории, Албанская коалиция «Единогласно» и Албанский список Генчи Ниманбегу.

Оппозиция одержала победу, но впереди стоит важная задачи – объединение трех партий, которые противостоят действующему правительству, считает Гуськова. В беседе с «Политикой Сегодня» она объяснила, что черногорцы могут столкнуться с трудностями при корректировке политических взглядов.

«Оппозиции, то есть партиям "За будущее Черногории", "Черное на белое" и "Мир — наша нация", нужно объединиться. Потому что для сербского и черногорского народа характерно то, что они с трудом объединяются, всегда с этим были проблемы. Тот факт, что они создали довольно большую оппозицию, говорит о серьезных намерениях. Но предстоит еще создать единый политический вектор этих трех партий. За этим будет интересно наблюдать», — сообщила Гуськова.

Выборы показали, что народ Черногории поддерживает оппозиционные настроения, отметила политолог. Мило Джуканович, который с небольшими перерывами правит страной фактически с 1991 года, вызывает все больше недовольства жителей.

«Сейчас начнется очень сложный политический период в Черногории, перестройка внутренней и внешней политики. Джуканович за все время своего правления смог рассорить маленькую Черногорию с Россией, признал независимость Косово и рассорился с Сербией, а также вступил в НАТО, не спрашивая мнение народа. В стране сейчас царит полицейский режим. И самое главное – Мило Джуканович поднял руку на сербскую православную церковь. Вот тут уже поднялся весь народ Черногории», — подчеркнула Гуськова.

28 декабря 2019 года президент Черногории подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В соответствии с ним практически вся сербская церковная собственность переходит в руки непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Инициатива вызвала массовые общественные недовольства. Под знамя «молитвенной революции» вышли даже те, кто не никогда не был в церкви, но считал ее важной частью истории своего народа.

Член Сербской Академии наук указала, что оппозиции предстоит заняться «церковным вопросом», ровно, как и отношениями Черногории с Россией и Сербией.

«Все-таки на первом месте – отношения с Сербией. Черногорский и сербский народ – это один народ, у них общая история. Нужно будет открывать границы и полностью налаживать отношения. Далее на очереди — внутренняя политика, экономические преобразования. Также нужно будет разобраться с Североатлантическим альянсом, так как во время вступления Черногории в НАТО 85 % жителей страны были против этого. Выйти из Альянса будет, конечно, сложно, но вполне возможно, если народ захочет», — заключила Гуськова.

Явка на парламентские выборы в Черногории составила рекордные 75,9%. На прошлых выборах в 2016 году явка была 73,4%. По мнению сербских политологов, граждане страны помимо церковного раскола недовольны тяжелым экономическим положением, вызванным пандемией коронавируса.