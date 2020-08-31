Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами из-за падения доходов на фоне пандемии, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. В беседе с «Политикой Сегодня» экономист предупредил, что спрос на кредитки может обернуться непосильной долговой нагрузкой.

В июле россияне перестали откладывать кредитные карты «про запас», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». По данным аналитиков, в прошлом месяце доля тех, кто начал пользоваться кредиткой сразу после получения, достигла исторического максимума. Экономист счел это неблагоприятной тенденцией.

«Это может привести к росту общей задолженности. Тенденция не самая радужная. В России уровень использования кредитных карт ниже, чем в развитых странах, но и уровень доходов у нас совсем другой. Даже с точки с зрения того, что люди у нас пользуются кредитными картами меньше, по отношению к нашему доходу задолженность может оказаться высокой», — рассуждает Колганов.

Сотрудник МГУ затруднился прогнозировать динамику спроса на кредитки. По словам Колганова, их востребованность напрямую связана с экономической ситуацией.

«Это будет зависеть от темпа восстановления экономики и от темпа роста доходов. Если темп будет более менее нормальный, то в конце концов задолженность может прийти в норму, вернуться к докризисным значениям. А если же восстановление экономики затянется, то и уровень задолженности вырастет. Сложно давать конкретный прогноз здесь и сейчас», — объяснил эксперт.

Сама по себе кредитная карта — это рабочий финансовый инструмент. В ней нет ничего страшного, если пользоваться с умом, как и с любым кредитом, заметил Колганов.

«Если человек имеет достаточно сообразительности, чтобы распланировать, как он будет рассчитываться по кредиту, и есть ли у него вообще такая возможность, тогда он не будет не залезать в долги. Если нет перспектив погасить их за счет стабильных источников дохода», — заключил экономист.

Эксперты Бюро кредитных историй (БКИ) проанализировали, насколько активно россияне используют лимиты по кредитным картам, и выяснили, что по итогам июля уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки вырос до 68% — на 14 процентных пункта. Это рекордная величина за весь период расчета показателя с августа 2015 года.

Кроме того, рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тысяч до более чем 100 тысяч руб. Это означает, что активнее пользоваться кредитными картами стали как люди с небольшим доходом, так и более состоятельные заемщики.

Ранее Андрей Колганов рассказал «Политике Сегодня», что худший способ распорядиться свободными деньгами — «хранить их под подушкой или матрасом» в квартире.