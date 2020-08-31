IT-эксперт призвал пользователей Facebook и Instagram чаще менять пароли

Имена, номера телефонов, адреса электронной почты, места работы 150 миллионов пользователей американских соцсетей Facebook, Instagram и Linkedin оказались в открытом доступе. Об этом сообщили специалисты сервиса разведки утечек DLBI.

«Система DLBI обнаружила свободно доступный Elasticsearch, в индексах которого содержались данные более чем 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram. Сервер располагался в США, на площадке "Alibaba" и принадлежал китайской компании "Shenzhen Benniao Social Technology", которая предоставляет "лиды" из социальных сетей для китайских компаний, работающих на зарубежных рынках», — разъяснили специалисты.

По информации DLBI, на сервере находилось 3 индекса: «facebook» с личными данными более 81,5 млн профилей Facebook, «linkedin» — более 66,1 млн профилей LinkedIn и «instagram_user_email_data» — более 11,6 млн профилей Instagram.

Интернет-эксперт, создатель ресурса Satoshi.FM Антон Меркуров в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что личные данные пользователей социальных сетей незаконно попадают в открытый доступ примерно раз в неделю. Так происходит из-за неспособности Facebook, Instagram и Linkedin защищать персональную информацию на 100%.

«Утечка данных — рутинная история. Невозможно обеспечить полную безопасность, точнее не всегда бывает возможность. Поэтому, если данные утекают, то компании меняют алгоритмы, а пользователи — пароли», — рассказал Меркуров.

Основатель DLBI Ашот Оганесян считает, что персональную информацию пользователей соцсетей слили в свободный доступ в интересах китайских компаний, работающих на рынках Европы и США. Число пострадавших российских пользователей точно неизвестно, но по оценкам сервиса, оно относительно невелико.

Антон Меркуров призвал россиян, которые пользуются Facebook, Instagram и Linkedin, не ждать, когда их личные данные окажутся в открытом доступе, а позаботиться о защите персональной информации уже сейчас.

«Во-первых, часто меняйте пароли. Естественно, они должны быть сложными и содержать разные буквы, цифры, сгенерированные случайно. Во-вторых, включайте двухфакторную аутентификацию, чтобы после пароля ввести дополнительный код, полученный на телефон. Главное, не переживайте», — подчеркнул интернет-эксперт.

Антон Меркуров добавил, что волноваться по поводу утечки личных данных бессмысленно. По его словам, рано или поздно это все равно случится.

«И эти данные украдут тоже. Если личная информация уже в открытом доступе, ничего не делайте. Если это касается кредитных карт, то это забота банка, чтобы у вас не украли деньги. Если у вас украли пароли, постарайтесь поменять, но не паникуйте. Смысла в этом нет», — подытожил интернет-эксперт.

Неделю назад произошла еще одна крупная утечка: в открытом доступе оказалась личная информация о 235 миллионах пользователей TikTok, Instagram и видеохостинга YouTube. Тогда ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев не исключал, что соцсети могут «сливать» информацию о пользователях намеренно.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов отмечал, что стопроцентную защиту персональных данных в соцсетях обеспечить практически невозможно.