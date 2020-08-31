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10:41   31 Августа 2020
Общество

Оперштаб заявил о 4993 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Оперштаб заявил о 4993 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Свыше 4900 новых случаев коронавируса зарегистрировано в 83 регионах Российской Федерации за последние сутки. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из 4993 тестов, давших положительный результат на коронавирусную инфекцию за последние сутки, у 27,2% пациентов не было каких-либо клинических проявлений заболевания. Также в оперштабе сообщили о 83 летальных случаях. За сутки из российских больниц выписано 2405 пациентов, ранее получивших положительный результат теста на COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус #оперштаб

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