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10:18   31 Августа 2020
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на блогера Жукова

СК возбудил дело после нападения на блогера Жукова

СК РФ возбудил уголовное дело о побоях по факту нападения на блогера Егора Жукова. Личности подозреваемых не установлены.

Блогер пожаловался, что якобы стал жертвой нападения в собственном доме. Он заявил, что его избили два человека, личности которых не установлены. О нападении сообщил секретарь Жукова Стас Топорков.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков сотрудничает с представителями "либеральной общественности". Он подозревается в организации беспорядков в столице, прошедших в конце июля 2019 года.

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Автор: Яна Либерман
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