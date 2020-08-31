СК возбудил дело после нападения на блогера Жукова

СК РФ возбудил уголовное дело о побоях по факту нападения на блогера Егора Жукова. Личности подозреваемых не установлены.

Блогер пожаловался, что якобы стал жертвой нападения в собственном доме. Он заявил, что его избили два человека, личности которых не установлены. О нападении сообщил секретарь Жукова Стас Топорков.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков сотрудничает с представителями "либеральной общественности". Он подозревается в организации беспорядков в столице, прошедших в конце июля 2019 года.