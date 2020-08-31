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9:47   31 Августа 2020
Происшествия

ФСБ доложила о задержании группы финансистов ИГ

ФСБ доложила о задержании группы финансистов ИГ

Сотрудники ФСБ задержали финансистов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) в пяти регионах страны.

Спецоперации прошли на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.

Задержанные осуществляли сбор и переправку средств на нужды "Исламского государства". Уголовные дела по ч.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" возбуждены против шести граждан РФ, передает ФСБ.

Также известно, что они имеют отношение к деятельности преступной группировки, члены которой были ранее судимы за осуществление финансирования террористов в Сирии. Во время обысков правоохранители изъяли средства коммуникации и платежные инструменты.

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Автор: Ирина Большунова
#задержание #иг #фсб

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