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9:43   31 Августа 2020
Армия

МО Белоруссии сообщило об усилении военного потенциала соседних стран НАТО

МО Белоруссии сообщило об усилении военного потенциала соседних стран НАТО

Соседние с Белоруссией страны НАТО усиливают свой военный потенциал. Об этом рассказал начальник Главного управления Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

Разведывательная деятельность против Белоруссии существенно усилена, кроме того, соседние государства-члены НАТО увеличили возможности "по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов", отметил Руслан Косыгин.

"На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более десяти тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники", - добавил начальник Главного управления ВС Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключает, что американские истребители F-16, переброшенные к белорусским границам из Берлина, могут нести ядерное оружие, передает РИА Новости.

В НАТО оправдывают скопления сил у белорусских границ учениями, которые были запланированы заранее. По информации Североатлантического альянса, они не имеют отношения к текущей ситуации в республике.

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Автор: Руслан Неглинный
#нато #белоруссия #косыгин

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