Украинскую экономику могло бы спасти только восстановление отношений с Россией, объединению с нею промышленных комплексов и их модернизация.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал член Света по межнациональным отношениям при Президента РФ Богдан Безпалько, который прокомментировал несамостоятельность Украины во всех вопросах в том числе и в экономических.

Комментируя недавнее заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео, который в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вашингтон обеспокоен в связи с попытками Китая приобрести ПАО «Мотор Сич», Безпалько напомнил, что американцы вмешиваются не только в этот вопрос.

После распада Советского Союза, напомнил Безпалько, Украина стала страной с процветающим тяжелым машиностроением, судостроением, космическим и авиастроением. Руководство ПАО «Мотор Сич» - одного из крупнейшего в мире завода по производству вертолетных и самолетных двигателей, а также промышленных газотурбинных установок, чья продукция продавалась более чем в 100 странах, долгие годы продолжало активно сотрудничать с Россией. Но после произошедшего в Киеве в 2014 году государственного переворота, ему пришлось разорвать военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Помимо давления на ПАО «Мотор Сич», по словам Безпалько, американцы контролируют и другие украинские предприятия, например, они вмешались в запланированную сделку по приобретению Россией завода Opel, и не дали ее заключить.

«В целом действия и заявления американцев можно рассматривать как элементы холодной войны в торгово-экономической сфере. Направлены они против Китая и России», — отметил эксперт.

Соединенные Штаты не позволят Украине выгодно продать «Мотор Сич» китайцам, что позволило бы ей восстановить свои финансовые, экономические, торговые и дипломатические связи, укрепив при этом взаимодействие с соседями в разного рода сферах и усилив свое присутствие на международной арене, так как подобная сделка укрепила бы положение тех стран, которые Штаты считают своими противниками. А то, что подобные действия лишают Украину экономики, Вашингтон не беспокоит.

Саботаж сделки, которую руководство «Мотор Сич, собиралось заключить с Китаем, это лишь часть того влияния, которое американцы и европейцы оказывают на украинскую экономику.

«Американцам не нужна конкуренция в лице украинской промышленности, как и ее направления в принципе. Скорее всего, данная отрасль будет деградировать дальше. В Советском Союзе на Украине процветало тяжелое машиностроение, космическое, авиастроение, судостроение. Сейчас все практически уничтожено, — подчеркнул Безпалько.

Единственно, что могло бы спасти украинскую экономику, добавил политолог в заключение беседы, это восстановление связей с Россией, объединение своих промышленных комплексов с российскими и модернизация оставшихся с советских времен отраслей.