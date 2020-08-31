Российский сенатор Константин Косачев не исключил, что парламент Черногории поменяет стратегический курс, отойдя от антироссийской политики президента страны Мило Джукановича. Об этом он сообщил в Сети.

По словам Косачева, впервые партия Джукановича не получила большинства, поэтому "антироссийскую карту" разыграть не удалось. Также сенатор обратил внимание на коррупционность и связи с криминалом нынешней власти Черногории, а также "европейскую крышу", за которую президент страны расплачивался антироссийской политикой и ориентацией на НАТО.

"Теперь получится увидеть другую Черногорию, которую веками связывали с Сербией и РФ общие интересы и симпатии, которую так любят современные россияне", — пишет Косачев в Facebook.

В результате выборов правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории проиграла выборы объединенной оппозиции, набрав только 30 мест из 81 в парламенте.