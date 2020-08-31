Косачев не исключил, что парламент Черногории поменяет стратегический курс
Российский сенатор Константин Косачев не исключил, что парламент Черногории поменяет стратегический курс, отойдя от антироссийской политики президента страны Мило Джукановича. Об этом он сообщил в Сети.
По словам Косачева, впервые партия Джукановича не получила большинства, поэтому "антироссийскую карту" разыграть не удалось. Также сенатор обратил внимание на коррупционность и связи с криминалом нынешней власти Черногории, а также "европейскую крышу", за которую президент страны расплачивался антироссийской политикой и ориентацией на НАТО.
"Теперь получится увидеть другую Черногорию, которую веками связывали с Сербией и РФ общие интересы и симпатии, которую так любят современные россияне", — пишет Косачев в Facebook.
В результате выборов правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории проиграла выборы объединенной оппозиции, набрав только 30 мест из 81 в парламенте.