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9:14   31 Августа 2020
Происшествия

Новый конфликт между военными Индии и КНР произошел в Ладакхе

Новый конфликт между военными Индии и КНР произошел в Ладакхе

Напряжение между КНР и Индией в Ладакхе вновь обострилось в ночь с 29 на 30 августа. Нарушителями спокойствия на спорной территории стали военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Провокационные действия китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо в Восточном Ладакхе были предотвращены армией Индии. Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны Индии сообщает РИА Новости. Индийско-китайское обострение в регионе произошло в мае, достигнув апогея 15 июня, когда драка между военными обеих стран привела к десяткам жертв, после чего Нью-Дели и Пекин сели за стол переговоров.

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Автор: Юлия Яковлева
#китай #индия #ладакх

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