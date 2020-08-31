Новый конфликт между военными Индии и КНР произошел в Ладакхе

Напряжение между КНР и Индией в Ладакхе вновь обострилось в ночь с 29 на 30 августа. Нарушителями спокойствия на спорной территории стали военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Провокационные действия китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо в Восточном Ладакхе были предотвращены армией Индии. Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны Индии сообщает РИА Новости. Индийско-китайское обострение в регионе произошло в мае, достигнув апогея 15 июня, когда драка между военными обеих стран привела к десяткам жертв, после чего Нью-Дели и Пекин сели за стол переговоров.