Пакет новых законопроектов начнет действовать в России с 1 сентября

Изменения в жизни россиян коснутся таких сфер, как выборы, школа, кредиты и меры социальной поддержки. Новые законы вступят в силу с 1 сентября текущего года.

Школьников будут обеспечивать бесплатным одноразовым горячим питанием. Учителя начнут получать надбавку в объеме 5 тысяч рублей за классное руководство. Студентам вузов в ряде регионов повысят стипендию, передает Федеральное агентство новостей.

Физические лица с 1 сентября смогут самостоятельно объявить о банкротстве в МФЦ. Должники смогут прибегнуть к внесудебной процедуре банкротства, но лишь в случае, если их задолженность не превышает 500 тысяч рублей.

Гражданам облегчат процесс получения бесплатных медикаментов с помощью создания Единого федерального регистра получателей льготных лекарств. Россияне с начала осени также смогут брать кредиты без оформления страховки.

В Единый день голосования, 13 сентября, в России пройдут выборы 20 глав субъектов РФ и депутатов Госдумы по четырем округам. Население также проголосует за местных депутатов регионального и муниципального уровней.