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8:52   31 Августа 2020
Политика

Боррель: ЕС и Россия не собираются превращать Белоруссию во вторую Украину

Боррель: ЕС и Россия не собираются превращать Белоруссию во вторую Украину

Россия и Евросоюз вовсе не противостоят друг другу в Белоруссии. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Белорусский народ использует в своих акциях не европейский флаг, а старую символику своей страны, отметил Баррель. В Белоруссии проходят многочисленные митинги против результатов президентских выборов, передает РИА Новости.

"Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям", — отметил представитель Евросоюза.

Он предложил решение возникшего в Белоруссии конфликта. По словам Барреля, ситуацию в стране должна взять под свой контроль ОБСЕ.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #евросоюз #украина #белоруссия

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