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8:48   31 Августа 2020
Политика

Абэ намерен сообщить Путину о своей отставке по телефону

Абэ намерен сообщить Путину о своей отставке по телефону

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. О своем решении он сообщит президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.

Вопрос об уходе Абэ с должности сейчас находится на согласовании. По сообщению генерального секретаря кабинета министров страны Есихидэ Суги, первым о планах премьер-министра Японии узнал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. передает ТАСС.

"Лидеры обсудили ситуацию с коронавирусом и проблему японских похищенных граждан. Премьер-министр Абэ также объяснил президенту Трампу свое решение уйти в отставку", — заявил Суга.

Дональд Трамп высказал свое сожаление из-за отставки японского политика. Абэ в свою очередь поблагодарил американского президента за сотрудничество, которое помогло "сделать японско-американский альянс как никогда сильным".

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Автор: Борис Нестеров
#путин #япония #абэ

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