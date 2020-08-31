Украина планирует восстановить производство отечественных вакцин

Научный потенциал Украины на данный момент позволяет восстановить производство отечественных вакцин, которое остановилось в 1990-х годах. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Министр отметил, что процесс восстановления может затянуться, однако государство уже предприняло шаги в этом направлении. Степанов утверждает, что уже провел несколько встреч с предпринимателями Украины, которые имеют необходимые для этого возможности, передает газета "Известия".

Недавно глава государства Владимир Зеленский сообщал о том, что на данный момент идет подготовка к восстановлению производства вакцины на Украине. Он заявил, что сейчас техническая возможность создания любых отечественных вакцин, в том числе и от COVID-19, отсутствует. Однако, по его словам, уже ведутся переговоры к подготовке их массового производства.