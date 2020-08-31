Граждане РФ рассказали, какой вид курения считают наименее опасным

Согласно проведенному опросу, большинство российских граждан считают, что наименее опасным видом курения являются кальяны. Опрос среди россиян провел холдинг "Ромир".

Отмечается, что всего по стране было опрошено 1055 человек, чей возраст достиг 18 лет. Из них 36% оказались курильщиками. Курящих мужчин (49%) оказалось больше, чем женщин (29%), передают "Известия".

В среднем россияне курят около 15 лет, при этом 35% россиян употребляют никотин больше 20 лет. Средний стаж курящих мужчин составляет 16,6 лет, что на 3,5 года больше, чем у женщин (13,1 год).

Как курящие, так и некурящие респонденты склонны считать, что кальян, в сравнении с остальными способами курения, является наименее опасным. Однако с их мнением не согласны эксперты, которые сообщили, что за час курения кальяна человеческий организм получает в 100-200 раз больше отравляющих веществ, чем при выкуривании одной крепкой сигареты.