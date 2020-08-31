Метеоролог Пестрякова предрекла суровую зиму в РФ

Россиян в 2020 году ждет суровая и холодная зима. Об этом сообщила кандидат географических наук и климатолог Екатерина Пестрякова.

По словам специалиста, существует 90% вероятности, что зима будет суровая из-за жаркого лета. Она добавила, что холода в этом году наступят гораздо раньше, но всю зиму не продержаться, передает РИА Новости.

"Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", — сказала Пестрякова.

Она подчеркнула, что Гидрометцентр предварительно также предупреждает о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень. В начале сентября ожидается теплая погода, однако затем придет похолодание, заключила синоптик.