SpaceX впервые вывела спутник на полярную орбиту Земли

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX, с аргентинским спутником связи SAOCOM 1B была запущена 30 августа с мыса Канаверал в штате Флорида. Компания вела прямую трансляцию запуска ракеты на своем сайте.

Отмечается, что запуск Falcon 9 несколько раз переносился, в том числе и из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

Для SpaceX это первый раз, когда они вывели спутник на полярную орбиту Земли. Последний раз, NASA отравляла аппараты на полярную орбиту несколько десятилетий назад.

Аргентинский спутник предназначен для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот, которые могут помочь при ликвидации последствий стихийных бедствий. Также изображения с SAOCOM 1B помогут при сборе проб почвы для измерения ее влажности.