6:51 31 Августа 2020Экономика
Ожидается быстрое восстановление российской экономики после "коронакризиса"
Восстановление экономики России после пандемии коронавируса займет меньше времени, чем предполагалось изначально. Об этом говорит новая рабочая версия прогноза Минэкономразвития РФ.
Согласно последнему прогнозу, спад ВВП в России достигнет отметки в 3,9%. На ранних версиях прогноза ожидалось снижение в 5%. Кроме того, вместо уменьшения инвестиций на 12%, согласно рабочей версии прогноза Минэкономразвития РФ, они снизятся лишь на 6,6%, передает "Комерсантъ".
"Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад… Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий", — заявил министр экономики Максим Решетников.
Отмечается, что причиной изменения прогноза послужили более позитивные итоги второго квартала 2020 года.