Большинству россиян не мешает закрытие границ при путешествиях

Аналитики известного сервиса путешествий провели опрос о том, что именно мешает российским туристам ехать за рубеж этим летом. Они выяснили, что лишь 7% опрошенных жалуются на закрытие границ или масочный режим.

С результатами соответствующего исследования ознакомился телевизионный канал "Санкт-Петербург". Выяснилось, что четверть респондентов рассказали, что главной сложностью при путешествиях за границу является необходимость сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Такое же количество опрашиваемых отметили, что им мешают ограничения, установленные в отелях и музеях. Каждому пятому, по данным опроса, стало труднее путешествовать за границу из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса в меньшей степени, но сохраняются во всех городах. Однако большая часть организаций и предприятий вернулись к работе. Они вынуждены соблюдать меры профилактики. Так, губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что промышленные предприятия, общественный транспорт, а также торговля и сфера услуг пересмотрели свою работу из-за пандемии COVID-19.