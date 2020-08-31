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5:56   31 Августа 2020
Общество

Количество фейковых сайтов с авиабилетами за август увеличилось втрое

Количество фейковых сайтов с авиабилетами за август увеличилось втрое

Число фейковых ресурсов по продаже авиабилетов в июле составляло около 30 единиц, к середине августа этот показатель увеличился до 100. Об этом сообщили в одной из ведущих международных компаний по предотвращению киберпреступлений Group-IB.

Отмечается, что мошенники, для привлечения большего количества "жертв" прикрываются известными брендами перевозчиков и агрегаторов, передает ТАСС.

"Большая их часть нацелена именно на продажу авиабилетов, но столкнуться с мошенничеством сейчас можно во всем, что касается путешествий: бронь номеров в отелях, аренда авто", — заявил представитель компании Group-IB Яков Кравцов.

Он добавил, что, некоторые такие фейковые интернет-ресурсы были созданы еще до начала пандемии коронавируса, однако в эксплуатацию их ввели уже после открытия государственных границ.

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Автор: Борис Нестеров
#интернет #авиабилеты #мошенники

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