Российские специалисты проведут наблюдательный полет над Венгрией

Наблюдательный полет над территорией Венгрии планируют провести российские военные в период с 31 августа по 4 сентября. Об этом сообщил врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Россия планирует выполнить наблюдательный полет над Венгрией в рамках реализации международного Договора по открытому небу, передает "Красная звезда". Известно, что российский самолет наблюдения Ан-30Б будет выполнять полет в период с 31 августа по 4 сентября по заранее подготовленному маршруту. Свое движение он начнет с аэродрома открытого неба Папа, уточнил Руслан Шишин.

Специалисты Венгрии будут контролировать порядок использования аппаратуры наблюдения, а также будут следить за соблюдением положений, которые предусмотрены договором.