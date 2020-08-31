Инвестиционных клиентов банков хотят обязать сдавать экзамены в России

Клиентов российских банков хотят заставить сдавать экзамены. Нововведения будут касаться тех, кто хочет приобрести инвестиционные продукты или же вложиться в депозиты.

Данное предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной.

Авторы соответствующей инициативы сообщили, что этот экзамен позволит защитить российских клиентов банков, информированность которых очень часто не позволяет им противостоять недобросовестным практикам продаж, то есть мисселингу, передает газета "Известия".

Экзамен должен быть простым, по мнению защитников прав потребителей. Они предложили сначала провести проверку базовых знаний, а потом задать вопросы, которые позволяют более глубоко проверить знания клиентов кредитных организаций о финансовом продукте. Если тест пройдет, то КонфОП предложит ограничить максимальный размер вложений до 100 тыс. рублей.