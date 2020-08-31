Защищающий от преследований в Сети закон может появиться в России

Правоохранительные органы могут наделить полномочиями, в рамках которых они смогут воздействовать на людей, угрожающих пользователям Сети. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в начале осенней сессии.

Владельцев аккаунтов в соцсетях нередко донимают сообщениями с угрозами, которые в итоге перерастают в реальную опасность для людей. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает эту проблему одной из главных в Сети, так как жертвы киберсталкинга не защищены законом, передает "Парламентская газета".

"А как докажешь, что тот, кто угрожал, действительно собирается причинить вред? Поэтому тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде "когда убьют — тогда и приходите". В итоге людям наносили и физический вред, и убивали. Таких случаев масса", — пояснил зампред.

Боярский планирует внести законопроект в Госдуму, в этом его поддерживает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Депутат считает, что "нужно поставить определенные барьеры, чтобы оградить людей от любых форм травли".