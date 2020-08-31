Эксперт Сиденко рассказал о способах защиты банковской карты ребенка

Многим детям еще со школы родители делают отдельную банковскую карту для личного пользования. Но не все знают, как обезопасить карту ребенка от мошенников. О способах уберечь финансы детей рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Он отметил, что в первую очередь следует рассказать ребенку об основах цифровой безопасности. Родителям следует объяснить, из каких элементов состоит банковская карта и какие данные нельзя раскрывать никому, передает РИА Новости.

"Ребенок должен понимать, что пин-код от карты нужно запомнить, а не оставлять его в заметках или на бумажке в кошельке", — подчеркнул Сиденко.

Эксперт также советует показать на практике, как действует банковская карта на примере терминалов и магазинов.

"Расскажите, как безопасно покупать онлайн: не вводить данные карты на подозрительных ресурсах", — добавил он.

Кроме того, Сиденко советует установить суточный лимит на карту ребенка, отметив, что данная функция будет полезна и взрослым, которые часто совершают покупки в интернете.

Он уточнил, что у карт есть функция блокировки покупок в интернете. Она может уберечь семейный бюджет от "необдуманных трат на игровых порталах".