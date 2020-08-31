Байден считает, что Трамп разжигает ненависть среди граждан США

Действующий американский президент США Дональд Трамп "бездумно поощряет насилие" и не справляется со своей ролью лидера страны. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от демократов Джозеф Байден.

Такое заявление он сделал исходя из нестабильной ситуации в американском городе Портленд, где уже несколько дней проходят массовые беспорядки, передает ТАСС.

"Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же", — заявил Байден.

Кандидат от Демократической партии утверждает, что риторика Трампа лишь приводит к росту напряженности среди американских граждан. Он отметил, что это идет в разрез с обязанностями президента США, который, по его мнению, должен "снижать температуру" в обществе и примирять несогласных.