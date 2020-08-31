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2:55   31 Августа 2020
Политика

Президент Черногории Джуканович отказался признавать поражение на выборах

Президент Черногории Джуканович отказался признавать поражение на выборах

Глава Черногории и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович не признал поражение своей коалиции на парламентских выборах. Он потребовал дождаться официальных результатов.

Джуканович подчеркнул, что еще ничего не решено ни в вопросе полученных голосов, ни в отношении мандатов. По его словам, результаты выборов показывают, что его партия набирает 40 мест в парламенте, передает РИА Новости.

"С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома", — сказал Джуканович.

Недавно лидер оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о "падении режима". Мило Джуканович будет отправлен в отставку коалиционным правительством, которое создаст объединенная оппозиция, сообщил Кривокапич.

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Автор: Илья Романович
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