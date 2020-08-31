Генштаб ВС Чехии объявил о начале учений НАТО в стране

Военные учения НАТО "Ample Strike 2020" стартуют в Чехии. Об этом сообщили в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Военно-воздушные учения Североатлантического Альянса в Чехии продлятся до 19 сентября. В них примут участие порядка 700 военнослужащих, из которых около 500 являются чешскими солдатами, остальные прибыли из других стран.

Командование национальной армии отвечает за организацию и проведение учений НАТО, которые обещают стать одними из крупнейших в Чехии в этом году, отмечается в пресс-релизе. Активная фаза учений пройдет 7-18 сентября при участии подразделений семи стран Альянса, включая США, ФРГ, Венгрию, Литву, Эстонию и Словакию, передает ТАСС.