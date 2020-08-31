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2:15   31 Августа 2020
Политика

Трамп считает, что беспорядки в США можно остановить лишь силой

Трамп считает, что беспорядки в США можно остановить лишь силой

Единственным способом прекращения беспорядков в американских городах, которыми управляют представители демократической партии, является сила. Об этом у себя в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

Он также в очередной раз раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера. По мнению Трампа, Уилер лишь наблюдает за тем, как гибнет и разрушается его город и при этом ничего не делает, передает ТАСС.

"Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать!", — заявил американский президент.

Кроме того, Трамп сообщил, что власти Портленда отказываются от ввода в город нацгвардии, на которой настаивает американский лидер.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #портленд #Уилер

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