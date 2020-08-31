Американцы могут лишиться права на приобретение огнестрельного оружия

Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена будет означать ликвидацию права американцев на приобретение огнестрельного оружия. Заявление сделали представители Национальной стрелковой ассоциации США.

Заняв пост президента США, Байден исключит из американской конституции вторую поправку, которая и дает право гражданам покупать и носить огнестрельное оружие, передает ТАСС.

"Если Джо Байден победит, он уничтожит нашу вторую поправку, и Америка станет неузнаваемой", — заявили в ассоциации.

Также в ассоциации назвали "конфискацией" предложенную программу кандидата на пост президента США. Согласно ей государство должно будет выкупать у американских граждан полуавтоматические винтовки типа AR-15 и аналогичное им стрелковое оружие.