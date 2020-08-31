Минздрав РФ дал советы родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения коронавирусом все еще сохраняется, поэтому родители школьников должны с особой внимательностью подойти к вопросу подготовки детей к учебному году. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

В первую очередь Минздрав РФ посоветовал родителям рассказать детям об опасности коронавирусной инфекции. Кроме того, они должны сообщить им о важности соблюдения мер профилактики, передает газета "Известия".

"Во-вторых, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам", — отметили в ведомстве.

Также родители должны контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены. Специалисты посоветовали отцу и матери знать симптомы коронавируса, чтобы в случае необходимости быть осведомленными.