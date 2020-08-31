Оппозиция в Черногории объявила о своей победе на выборах до их окончания

Демократическая партия социалистов (ДПС) под руководством президента Мило Джукановича осталась в парламентском меньшинстве по предварительным итогам выборов в Черногории. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной коалиции Милан Кнежевич.

Он утверждает, их коалиция "окончила 32 года тоталитаризма и диктатуры" президента Джукановича, передает РИА Новости.

"По обработанным к этому моменту данным с избирательных участков могу сказать, что Демократический фронт вместе с остальными оппозиционными партиями дошел до формирования парламентского большинства", — уточнил Кнежевич.

Лидер оппозиции призвал дождаться оглашения уже окончательных результатов голосования, однако заочно назвал главной победой черногорцев грядущую смену власти. Он утверждает, что после 30 августа Черногория будет похожа "на нормальное европейское государство"

Также недавно директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что в Черногории не должен повториться белорусский сценарий. По мнению эксперта, Запад не заинтересован в госперевороте в этой стране.