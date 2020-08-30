Оперштаб Москвы обновил суточную статистику смертности пациентов с COVID-19

Всего за минувшие сутки в Москве умерли 12 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщил столичный оперштаб.

Согласно их последним данным, с начала пандемии коронавирусной инфекции в столице всего умерло 4821 человек, у которых был обнаружен COVID-19. Отмечается, что помимо коронавируса у большинства пациентов также были и другие серьезные заболевания.

Также известно, что за сутки до этого в столице умерли 11 человек с коронавирусом.

Кроме того, недавно врач-инфекционист Елена Малинникова рассказала, почему смертность среди мужчин с COVID-19 выше, чем среди женщин.