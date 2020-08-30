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21:37   30 Августа 2020
Политика

Украинская телеведущая Егорова раскритиковала Зеленского

Украинская телеведущая Егорова раскритиковала Зеленского

Телеведущая Снежана Егорова обрушилась с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявив о продаже страны. Об этом она написала в социальной сети Facebook.

Егорова посетовала, что обнаружила в Сети информацию о том, как ее страну "купили с потрохами". По словам телеведущей, сейчас Украина является коммерческой частной структурой, которая зарегистрирована в одном из реестров США.

Ведущая раскритиковала Зеленского за то, что он не придерживается своих предвыборных обещаний. Егорова заявила, что Зеленский, возможно, сам не верил в то, что говорил:

"Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией", - сказала она.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #зеленский #егорова

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