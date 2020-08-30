Украинская телеведущая Егорова раскритиковала Зеленского
Телеведущая Снежана Егорова обрушилась с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявив о продаже страны. Об этом она написала в социальной сети Facebook.
Егорова посетовала, что обнаружила в Сети информацию о том, как ее страну "купили с потрохами". По словам телеведущей, сейчас Украина является коммерческой частной структурой, которая зарегистрирована в одном из реестров США.
Ведущая раскритиковала Зеленского за то, что он не придерживается своих предвыборных обещаний. Егорова заявила, что Зеленский, возможно, сам не верил в то, что говорил:
"Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией", - сказала она.